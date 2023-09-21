«Местные не готовы развлекаться». Россиянка рассказала, как митинги повлияли на работу общепита в Ереване

Накануне, 20 сентября, в Ереване прошел митинг из-за ситуации в Нагорном Карабахе. Тысячи людей вышли на площадь Республики, чтобы выразить протест властям. Сам город опустел, в том числе заведения общепита, рассказала «Фонтанке» Мария, которая работает в одном из баров столицы. Девушка переехала из Самары в апреле 2023 года. «Людей из-за митингов стало намного меньше, оно и понятно — местные не готовы развлекаться. Мы работаем с 13:00 до часу ночи и почти весь день сидели без посетителей. Мы уже думали закрываться, потому что город «мертвый» — в центре никакие кафешки особо не были наполнены людьми», — рассказала россиянка.

По ее словам, первые посетители пришли только в девять часов вечера. Сегодня в баре тоже не ожидают наплыва посетителей. В заведении гости обсуждают политику и военную ситуацию в Нагорном Карабахе.

«Приходят местные, очень расстроенные, видно, что им нужна поддержка. Они приходят не такие, как всегда. Обычно они заходят радостные со словами: «Хей, нам, пожалуйста, сидр!» Сейчас немножко грустные», — уточнила собеседница «Фонтанки». По четвергам в баре проходит стендап, на котором комики проверяют новый материал. По понятным причинам, в этот четверг никаких развлекательных мероприятий не запланировано.

По словам Марии, колонна протестующих 20 сентября прошла и мимо бара, в котором она работает. Девушка отметила, что полиция не препятствовала гражданам, лишь сопровождала их.

читательница «Фонтанки» Мария

Напомним, 19 числа военные Азербайджана объявили о проведении «локальных антитеррористических мероприятий» в Нагорном Карабахе. По последним данным армянского омбудсмена, 32 человека погибли при обстрелах в Карабахе. В Баку информацию о массовых жертвах опровергают, уточняя, что «Азербайджан предпринял меры для минимизации жертв среди мирного населения».

20 сентября российские военные сообщили об эвакуации более двух тысяч жителей Карабаха, больше половины из них — дети. Вечером того же дня в МО РФ сообщили о гибели российских миротворцев. По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, российские миротворцы приняли удар на себя ради мира в регионе. По данным прессы, подозреваемые в гибели российских военных задержаны.