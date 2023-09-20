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    Карабахский конфликт

    Конец Арцаха? Чем закончилась операция Азербайджана в Карабахе

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    37 комментариев
    Фото: Александр Миридонов / «Коммерсантъ»
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    Новый виток конфликта в Нагорном Карабахе был хоть и не долгосрочным, но громким. А его последствия, на первый взгляд, могут казаться началом конца долгой тлеющей войны. Одни говорят, что договоренности Степанакерта и Баку при посредничестве российских миротворцев — капитуляция, другие же скажут, что Азербайджан восстановил свою территориальную целостность, а возникшая ситуация — уже только его внутреннее дело. Ереван бунтует и опасается «этнических чисток» армянского населения. Рассказываем, о чем условились стороны по итогам азербайджанской операции.

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    Фото: Александр Миридонов / «Коммерсантъ»

    Азербайджан объявил о начале «антитеррористических мероприятий» в Карабахе днем 19 сентября. Спустя сутки Баку заявил, что армии удалось взять под контроль более 90 боевых позиций армянских военных и несколько стратегических высот в Нагорном Карабахе.

    Около полудня 20 сентября стало известно, что Баку и Степанакерт (столица Арцаха) объявили о прекращении огня в Нагорном Карабахе при условии расформирования и полного разоружения вооруженных формирований «армии обороны Нагорного Карабаха», а также вывода «оставшихся подразделений и военнослужащих Вооруженных сил Армении» из зоны развертывания российского миротворческого контингента.

    По словам премьера Армении Никола Пашиняна, Вооруженные силы Армении отсутствуют на территории Карабаха с августа 2021 года.

    Армения и Азербайджан оспаривали принадлежность Нагорного Карабаха еще с 1988 года. В 2020 году началась вторая карабахская война, по итогам которой лидеры России, Азербайджана и Армении заключили соглашение о прекращении боевых действий. Страны договорились, что военные Армении и Азербайджана остаются на занятых позициях, ряд районов Нагорного Карабаха перешел под контроль Баку, а вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора разместились российские миротворцы.

    В конце мая 2023 года премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван признает суверенитет Азербайджана вместе с территорией Карабаха. Эту же позицию он подтвердил 13 сентября.

    «Фонтанка» рассказала, что предшествовало эскалации отношений между Арменией и Азербайджаном.

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