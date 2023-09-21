Съезд с ЗСД на Планерную закроют на два часа для замены светильников

В ночь с 20 на 21 сентября на севере Петербурга закроют один из съездов с Западного скоростного диаметра. На магистрали заканчивают менять светильники на более современные.



С 2:00 до 4:00 21 сентября для проезда закроют съезд с ЗСД на Планерную улицу при движении с юга, сообщает 20 сентября пресс-служба «Магистрали северной столицы». Вместо него можно будет воспользоваться съездом на Богатырский проспект.