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    Съезд с ЗСД на Планерную закроют на два часа для замены светильников

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    В ночь с 20 на 21 сентября на севере Петербурга закроют один из съездов с Западного скоростного диаметра. На магистрали заканчивают менять светильники на более современные.

    С 2:00 до 4:00 21 сентября для проезда закроют съезд с ЗСД на Планерную улицу при движении с юга, сообщает 20 сентября пресс-служба «Магистрали северной столицы». Вместо него можно будет воспользоваться съездом на Богатырский проспект.

    Сейчас на ЗСД завершают работы по замене натриевых светильников на современные светодиоды. Модернизация системы освещения трассы позволит снизить энергопотребление более чем на 60% в год, отмечают в компании.

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    ПетербургЗСДПерекрытия движения
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