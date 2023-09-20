Азербайджан выразил глубокие соболезнования в связи с гибелью российских миротворцев в Карабахе

Министерство обороны Азербайджана заявило, что выражает сожаление по поводу трагической гибели российских миротворцев, 20 сентября сообщается на официальном сайте ведомства.
Там отметили, что приносят «глубокие соболезнования» руководству Минобороны РФ, командованию миротворческого контингента России, семьям и близким погибших.
Автомобиль УАЗ «Патриот» с российскими военными попал под обстрел в районе населенного пункта Джанятаг в Карабахе под вечер в среду. По данным Минобороны РФ, бойцы возвращались с наблюдательного поста миротворческого контингента.
В обстоятельствах трагедии разбираются следственные органы Азербайджана и России.