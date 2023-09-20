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    Новые ограничения ждут проспект Ветеранов и Университетскую набережную

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    В четырех районах Петербурга с 22 сентября изменят схему движения транспорта из-за различных работ. В том числе пробок добавят проспекту Ветеранов и Университетской набережной.

    На Васильевском острове отремонтируют дорожное покрытие Университетской набережной. До 15 октября из-за работ будет ограничено движение на участке от Кадетской линии до 4-й линии В.О., сообщает 20 сентября пресс-служба Государственной административно-технической инспекции Петербурга

    Фото: ГАТИ Петербурга
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    В Красносельском районе ограничения введут на проспекте Ветеранов. До 6 октября из-за реконструкции инженерных сетей ограничат проезд по участку от улицы Пионерстроя до улицы Владимира Пчелинцева.

    Фото: ГАТИ Петербурга
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    В Приморском районе с 22 по 24 сентября ограничат проезд по Школьному переулку от улицы Оскаленко до Шишмаревского переулка. На нем, а также на улице Генерала Хрулева, Коломяжском проспекте и в Шишмаревском переулке проложат инженерные сети.

    Фото: ГАТИ Петербурга
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    Работы на инженерных сетях потеснят водителей и в центре города. С 22 по 26 сентября для их реконструкции перекроют движение по улице Печатника Григорьева от Рязанского переулка до Остропольского переулка. Объехать участок можно будет по Воронежской улице, Волоколамскому переулку, Коломенской и Разъезжей улицам, Лиговскомй проспекту и Остропольскому переулку.

    Фото: ГАТИ Петербурга
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    Фото: ГАТИ Петербурга
    Фото: ГАТИ Петербурга
    Фото: ГАТИ Петербурга
    Фото: ГАТИ Петербурга

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    ПетербургОграничения движения транспортаПерекрытия движения
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