Власти Крыма попросили не снимать на видео пролеты беспилотников и ракет

Крымские власти попросили не снимать на видео пролеты беспилотников и ракет. Обращение 20 сентября опубликовал в своем телеграм-канале советник главы Крыма Олег Крючков. Он заявил, что любые опубликованные подобные материалы будут расцениваться как «корректировка работы вражеской авиации».
Крючков обратился с просьбой не обсуждать работу ПВО, места дислокации, возможные пролеты ракет и БПЛА в чатах, форумах, группах мессенджеров и социальных сетей. По его словам, «часть этих ресурсов создана врагом, и ваши видео, фото и комментарии моментально используются для корректировки ударов».
В Государственном совете Крыма выступили с инициативой штрафовать россиян за публикации в соцсетях фото- и видеоматериалов о последствиях атак Украины на территории России. Глава Крыма Сергей Аксенов также предлагал наказывать россиян за публикации фото и видео военных объектов. В своем телеграм-канале он выразил мнение, что такие люди «являются вольными или невольными пособниками врага, вне зависимости от мотивов — будь то желание хайпануть, глупость или злой умысел».