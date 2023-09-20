Власти Крыма попросили не снимать на видео пролеты беспилотников и ракет

Крымские власти попросили не снимать на видео пролеты беспилотников и ракет. Обращение 20 сентября опубликовал в своем телеграм-канале советник главы Крыма Олег Крючков. Он заявил, что любые опубликованные подобные материалы будут расцениваться как «корректировка работы вражеской авиации».



Крючков обратился с просьбой не обсуждать работу ПВО, места дислокации, возможные пролеты ракет и БПЛА в чатах, форумах, группах мессенджеров и социальных сетей. По его словам, «часть этих ресурсов создана врагом, и ваши видео, фото и комментарии моментально используются для корректировки ударов».

