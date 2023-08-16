Депутаты Крыма предложили штрафовать до 300 тысяч за публикацию фото и видео последствий украинских атак

В Государственном совете Крыма выступили с инициативой штрафовать россиян за публикации в соцсетях фото- и видеоматериалов о последствиях атак Украины по территории России. Про размер штрафов рассказал 16 августа в эфире телеканала «Россия 24» председатель регионального парламента республики Владимир Константинов.



По его словам, крымские депутаты предлагают штрафовать физических лиц при однократном нарушении на 30 тысяч рублей, государственных и муниципальных служащих — до 100 тысяч рублей, а юридических лиц — до 300 тысяч рублей. Константинов отметил, что законодательная инициатива уже получила поддержку в комитете Госдумы по обороне.

