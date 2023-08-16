Депутаты Крыма предложили штрафовать до 300 тысяч за публикацию фото и видео последствий украинских атак

В Государственном совете Крыма выступили с инициативой штрафовать россиян за публикации в соцсетях фото- и видеоматериалов о последствиях атак Украины по территории России. Про размер штрафов рассказал 16 августа в эфире телеканала «Россия 24» председатель регионального парламента республики Владимир Константинов.
По его словам, крымские депутаты предлагают штрафовать физических лиц при однократном нарушении на 30 тысяч рублей, государственных и муниципальных служащих — до 100 тысяч рублей, а юридических лиц — до 300 тысяч рублей. Константинов отметил, что законодательная инициатива уже получила поддержку в комитете Госдумы по обороне.
Объясняя необходимость введения подобной ответственности, глава парламента заявил, что публикующие подобные материалы россияне добровольно служат поставщиками информации для Вооруженных сил Украины. Он отметил, что ВСУ «достаточно просто посадить аналитиков, которые будут пересматривать социальные сети и выискивать детали».
Ранее глава Крыма Сергей Аксенов предложил наказывать россиян за публикации фото и видео военных объектов. В своем телеграм-канале он выразил мнение, что такие люди «являются вольными или невольными пособниками врага, вне зависимости от мотивов — будь то желание хайпануть, глупость или злой умысел».