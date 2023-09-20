Суд в Петербурге вынес приговор угонщику, который прокатил на двери машины очевидца

В угоне с «утяжелением» разбирался Приморский районный суд Петербурга. Один мужчина пытался похитить чужую машину, а другой — его остановить.



Описываемая история произошла в начале августа 2021 после полуночи, сообщает 20 сентября объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга. Подсудимый выпил и захотел покататься по Комендантскому проспекту на LADA Largus. Принадлежащая частной фирме машина оказалась не заперта, так что мужчина сел за руль, завел двигатель и поехал.

Заметивший это очевидец попытался ему помешать. Сначала он ухватился за дверную ручку «Лады», пытаясь открыть дверь, потом — за саму дверь, в которой на тот момент было открыто окно, и повис на ней. Угонщик на это не реагировал, продолжая ехать по средней полосе, а затем перестроился в крайний левый ряд, пытаясь столкнуться с другими машинами или препятствием, тем самым угрожая нанести травмы повисшему на двери человеку. Так они ехали, пока злоумышленника не удалось остановить у дома 34 по Комендантскому проспекту.