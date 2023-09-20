Коварный правый поворот на Комендантском отправил в больницу 10-летнюю девочку

Полиция выясняет обстоятельства ДТП на севере Петербурга, в котором пострадал ребенок. Девочка попала под колеса автомобиля на регулируемом перекрестке.
Наезд произошел в 16:30 19 сентября у дома 60 по Комендантскому проспекту. 37-летний водитель автомобиля Renault Logan, следуя по Плесецкой улице со стороны Верхне-Каменской улицы, повернул направо на Комендантский проспект по разрешающему сигналу светофора и в зоне пешеходного перехода сбил 10-летнюю девочку, которая переходила дорогу тоже на зеленый свет, сообщает 20 сентября пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. Девочка была без взрослых.
В результате ДТП потерпевшая получила травмы средней степени тяжести и была госпитализирована. По факту произошедшего ведется проверка. Водитель автомобиля, по данным ГИБДД, в 2023 году четыре раза привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД.