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    Бастрыкин обратил внимание на строительство моста в Петербурге. СК проводит проверку

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    Главное управление Следственного комитета по Петербургу по поручению главы ведомства Александра Бастрыкина проводит проверку ситуации со строительством моста. Об этом 20 сентября сообщает официальный телеграм-канал СК.

    Вероятно, речь идет о мосте через Черную речку в створе Сердобольской улицы. Госстройнадзор выдал разрешение на его возведение 6-го сентября. Ранее в редакцию обратился представитель расположенного по соседству жилого комплекса Riverside. Жильцы этого ЖК выступают против строительства, так как после ввода моста трафик по дороге в непосредственной близости от комплекса значительно возрастет.

    «По словам граждан, строительство объекта не было с ними согласовано, вырубка деревьев ухудшит экологическую обстановку в микрорайоне, а новая дорога с интенсивным движением будет рядом с детским садом», — сообщили в СК.

    Бастрыкин поручил петербургским подчиненным представить доклад по ситуации.

    Разрешение на строительство моста выдано АО «ПО «Возрождение»». Протяженность моста составит 39,2 метра, протяженность подходов к мосту — 20,8 метра. Разрешение действует до 6 марта 2024 года.

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