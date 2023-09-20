Бастрыкин обратил внимание на строительство моста в Петербурге. СК проводит проверку

Главное управление Следственного комитета по Петербургу по поручению главы ведомства Александра Бастрыкина проводит проверку ситуации со строительством моста. Об этом 20 сентября сообщает официальный телеграм-канал СК.
Вероятно, речь идет о мосте через Черную речку в створе Сердобольской улицы. Госстройнадзор выдал разрешение на его возведение 6-го сентября. Ранее в редакцию обратился представитель расположенного по соседству жилого комплекса Riverside. Жильцы этого ЖК выступают против строительства, так как после ввода моста трафик по дороге в непосредственной близости от комплекса значительно возрастет.
«По словам граждан, строительство объекта не было с ними согласовано, вырубка деревьев ухудшит экологическую обстановку в микрорайоне, а новая дорога с интенсивным движением будет рядом с детским садом», — сообщили в СК.
Бастрыкин поручил петербургским подчиненным представить доклад по ситуации.