Госстройнадзор разрешил строить мост через Черную речку

Госстройнадзор в Петербурге 6 сентября выдал разрешение на строительство моста через Черную речку в створе Сердобольской улицы. Это следует из опубликованного на сайте службы документа.



Разрешение выдано АО «ПО "Возрождение"». Протяженность моста составит 39,2 метра, протяженность подходов к мосту — 20,8 метра. Разрешение действует до 6 марта 2024 года.

Конкурс на поиск подрядчика на строительство Смольный объявил в конце марта. «Фонтанка» показывала, как будет выглядеть переправа.