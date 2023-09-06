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    Госстройнадзор разрешил строить мост через Черную речку

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    Госстройнадзор в Петербурге 6 сентября выдал разрешение на строительство моста через Черную речку в створе Сердобольской улицы. Это следует из опубликованного на сайте службы документа.

    Разрешение выдано АО «ПО "Возрождение"». Протяженность моста составит 39,2 метра, протяженность подходов к мосту — 20,8 метра. Разрешение действует до 6 марта 2024 года.

    Конкурс на поиск подрядчика на строительство Смольный объявил в конце марта. «Фонтанка» показывала, как будет выглядеть переправа.

    Фото: КРТИ
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    Согласно конкурсной документации, изначально переправа должна была быть завершена уже ко 2 ноября. Однако в настоящее время указан другой срок исполнения контракта — до 15 декабря 2023 года.

    Фото: КРТИ

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