Белгородскую область второй раз за ночь атаковал беспилотник

Над Белогородской областью второй раз за последние четыре часа сбит беспилотник, сообщает 20 сентября Минобороны РФ.



Уточняется, что ПВО обнаружила и уничтожила БПЛА около 23.45 мск.



Напомним, ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что около 21.00 мск в Шебекинском городском округе сбит дрон самолетного типа. По информации властей региона, пострадавших и разрушений после той атаки нет.



Предыдущая атака беспилотников на Белгородскую область была 18 сентября. Тогда ПВО сбила три воздушные цели на подлете к городу — и тоже в Шебекинском округе.

