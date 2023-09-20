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    Белгородскую область второй раз за ночь атаковал беспилотник

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    Над Белогородской областью второй раз за последние четыре часа сбит беспилотник, сообщает 20 сентября Минобороны РФ.

    Уточняется, что ПВО обнаружила и уничтожила БПЛА около 23.45 мск.

    Напомним, ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что около 21.00 мск в Шебекинском городском округе сбит дрон самолетного типа. По информации властей региона, пострадавших и разрушений после той атаки нет.

    Предыдущая атака беспилотников на Белгородскую область была 18 сентября. Тогда ПВО сбила три воздушные цели на подлете к городу — и тоже в Шебекинском округе.

    После падения дронов была повреждена ЛЭП.

    А вечером 19 сентября ещё два БПЛА были сбиты над территорией Орловской области.

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    БеспилотникПВО Белгородская область
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