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    Еще один беспилотник атаковал Орловскую область

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    Еще один БПЛА пытался атаковать Орловскую область, сообщает 19 сентября Минобороны РФ. «Птичку» сбили около 22:30 мск.

    «Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над Орловской областью», — сказано в сообщении оборонного ведомства.

    Напомним, за последние полтора часа это уже вторая атака беспилотника в Орловской области. Первый БПЛА был сбит около 21:00 мск.

    Ранее 19 сентября дрон сбили при попытке атаковать Шебекинский округ Белгородской области. Предыдущая атака беспилотников на Белгородскую область была отбита вчера. 18 сентября были сбиты три воздушные цели на подлете к городу — и тоже в Шебекинском округе.

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