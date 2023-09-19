Еще один беспилотник атаковал Орловскую область

Еще один БПЛА пытался атаковать Орловскую область, сообщает 19 сентября Минобороны РФ. «Птичку» сбили около 22:30 мск.

«Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над Орловской областью», — сказано в сообщении оборонного ведомства.



Напомним, за последние полтора часа это уже вторая атака беспилотника в Орловской области. Первый БПЛА был сбит около 21:00 мск.



Ранее 19 сентября дрон сбили при попытке атаковать Шебекинский округ Белгородской области. Предыдущая атака беспилотников на Белгородскую область была отбита вчера. 18 сентября были сбиты три воздушные цели на подлете к городу — и тоже в Шебекинском округе.

