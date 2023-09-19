Белгородскую область атаковал беспилотник самолетного типа

Белгородская область снова под ударом БПЛА. Как сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков, в Шебекинском городском округе системой ПВО сбит дрон самолетного типа.



ПВО нанесла удар уже при подлете БПЛА к городу. Местные власти уточняют информацию о последствиях на земле. По предварительным данным, которые приводит Гладков, пострадавших и разрушений нет.



Напомним, предыдущая атака беспилотников на Белгородскую область была отбита вчера. 18 сентября были сбиты три воздушные цели на подлете к городу — и тоже в Шебекинском округе.



Тогда после падения дронов была повреждена ЛЭП.

