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    Белгородскую область атаковал беспилотник самолетного типа

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    Белгородская область снова под ударом БПЛА. Как сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков, в Шебекинском городском округе системой ПВО сбит дрон самолетного типа.

    ПВО нанесла удар уже при подлете БПЛА к городу. Местные власти уточняют информацию о последствиях на земле. По предварительным данным, которые приводит Гладков, пострадавших и разрушений нет.

    Напомним, предыдущая атака беспилотников на Белгородскую область была отбита вчера. 18 сентября были сбиты три воздушные цели на подлете к городу — и тоже в Шебекинском округе.

    Тогда после падения дронов была повреждена ЛЭП.

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    БеспилотникПВО Белгородская область
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