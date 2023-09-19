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    Путин: «Нужно повысить объемы производства средств контрбатарейной борьбы и ПВО»

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    Владимир Путин заявил, что военным РФ необходимо больше средств контрбатарейной борьбы и ПВО. Президент дал указание дополнить график поставок на 2024 год. Об этом Путин рассказал 19 сентября на заседании Военно-промышленной комиссии РФ в Ижевске.

    Перед началом заседания комиссии Путин посетил предприятие «Аэроскан», которое специализируется на производстве беспилотников. Там собирают, в том числе, барражирующие боеприпасы «Ланцет».

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    Путин также поздравил работников ОПК с днем оружейника, отметил высокое оснащение армии и флота.

    Президент отметил, что производство бронетехники в РФ по сравнению с прошлым годом выросло вдвое, а «особо востребованных средств поражения» — втрое.

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