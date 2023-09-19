Путин: «Нужно повысить объемы производства средств контрбатарейной борьбы и ПВО»

Владимир Путин заявил, что военным РФ необходимо больше средств контрбатарейной борьбы и ПВО. Президент дал указание дополнить график поставок на 2024 год. Об этом Путин рассказал 19 сентября на заседании Военно-промышленной комиссии РФ в Ижевске.



Перед началом заседания комиссии Путин посетил предприятие «Аэроскан», которое специализируется на производстве беспилотников. Там собирают, в том числе, барражирующие боеприпасы «Ланцет».

