О новой волне контрнаступления Украины предупредили в Запорожье: новости СВО за 19 сентября

Врио губернатора Запорожья заявил, что скоро ВСУ попытаются занять «выгодные рубежи» Фото: Александр Ощепков / NGS.RU Поделиться Поделиться





Каждый вечер мы рассказываем вам о главных событиях минувшего дня, связанных со спецоперацией. Сегодня подводим итоги 19 сентября.



В США прокомментировали запрет стран Европы на ввоз украинского зерна Представитель Белого дома Джон Кирби, выступая на брифинге в Нью-Йорке, заявил, что Вашингтон считает запрет на ввоз зерна с Украины «суверенным решением» стран Европы.

— Не станет ли лицемерием со стороны США стращать другие страны по поводу суверенных решений, которые они принимают, руководствуясь, как они считают, лучшими интересами своих жителей? — отметил Кирби, добавив, что США хотели бы видеть украинское зерно на мировом рынке.

Также Кирби в очередной раз призвал к возобновлению зерновой сделки.

Тем временем хорватский премьер-министр Андрей Пленкович в беседе с изданием Politico заявил, что Хорватия не намерена допускать украинское зерно на внутренний рынок страны. — Позиция и желание Хорватии следующие: мы транзитная страна, а не страна, которая будет получать огромное количество украинского зерна, которое дешевле нашего, — отметил Пленкович, добавив, что импорт зерна приведет к тому, что местные фермеры «окажутся в беде».

А глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что возможности для возобновления зерновой сделки нет. 18 сентября Польша, Венгрия и Словакия отказались от участия в работе координационной платформы Еврокомиссии по проблемам с поставками зерна. На этот шаг государства решились, опасаясь того, что Киев может использовать полученную при взаимодействии информацию против них. В ответ Киев направил против этих стран иски во Всемирную торговую организацию. Эрдоган дал прогноз по окончанию украинского конфликта Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что, по его мнению, боевые действия между Россией и Украиной закончатся нескоро, несмотря на «все усилия по мирному урегулированию».

Кроме того, в интервью американскому телеканалу PBS турецкий президент отметил, что Россию не удастся «заставить уйти из Крыма». Он вспомнил, как еще в 2014 году вел переговоры по этому поводу с Владимиром Путиным. — И я не добился успеха в них. И я не смог заставить их уйти из Крыма. И я думаю, что в настоящее время это тоже не удастся. Я думаю, что время покажет, — подчеркнул Эрдоган. Эстония отказалась принимать у себя выселяемых из Латвии россиян Эстонский департамент полиции и пограничной охраны будет следить за тем, чтобы никто из граждан России, проживающих в Латвии, и которым, вероятно, предпишут покинуть страну, не оказался в Эстонии. Об этом министр внутренних дел страны Лаури Ляэнеметс рассказал в беседе с журналистами портала ERR.

— На самом деле желание латвийского государства в отношении этих граждан заключается в том, чтобы они не уезжали куда-то в страны Балтии, а возвращались к себе на родину. И если это российский гражданин, то Россия должна его принять, Россия не может ему отказать, — объяснил Ляэнеметс. — Мы их не примем, потому что им нужен вид на жительство, чтобы жить здесь. Должны быть соблюдены и все остальные права и условия. Но мы ввели санкции против российских граждан. 18 сентября латвийский телеканал TV3 сообщил, что примерно 3,6 тысячи постоянно проживающих в Латвии российских граждан получат на этой неделе письмо с предписанием покинуть страну в течение 90 дней. Они должны были сдать тест на знание латышского языка до начала сентября, но проигнорировали требования.

В Запорожье предупредили о третьей волне украинского контрнаступления Врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий написал у себя в телеграм-канале, что в сентябре прогнозируется третья волна контрнаступления украинских войск на запорожском направлении.

— Противник, конечно, пытается восстановить боеспособность с призрачной целью овладеть Новопокровкой и Ильиченково, чтобы попытаться занять выгодные рубежи. Все планы противника известны, их движения легко предугадать. В сентябре мы прогнозируем третью волну так называемого контрнаступа, — написал Балицкий. К такому выводу Балицкий пришел после переговоров с командованием подразделений на Ореховском направлении — по имеющимся данным, «разведка вскрыла движение бронегрупп» в направлении Работино. 180 российских спортсменов смогут выступить на Олимпиаде в Париже Министр спорта РФ Олег Матыцин рассказал, что на Олимпиаде 2024 года в Париже могут выступить 180 российских спортсменов. В случае их допуска к соревнованиям.

— Не смогут принять участия командные виды спорта, легкая атлетика уже не будет представлена на Олимпийских играх, — сказал Матыцин. — Был сделан статистический анализ, и мы пришли к цифре — 180 спортсменов, это максимальная цифра. Но она каждый день меняется не в лучшую сторону. В феврале 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным федерациям не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в соревнованиях из-за украинского конфликта. В конце марта 2023 года МОК выступил с рекомендацией допускать россиян и белорусов до участия в международных соревнованиях только в качестве нейтральных атлетов, причем только тех, кто публично не высказывался в поддержку спецоперации на Украине и не связан с ВС РФ или органами нацбезопасности. Минцифры не сможет запустить единый реестр воинского учета в этом году Замглавы Минцифры Олег Качанов, выступая на конференции «Цифровизация в госсекторе», заявил, что полноценный ввод в эксплуатацию единого реестра воинского учета возможен только с 2025 года. Всё потому, что есть очень жесткие требования к инфраструктуре и информационной безопасности.

— Требования, сведения, которые в нем содержатся, не составляют военную тайну, но они составляют служебную тайну. Это сведения, которые, по сути, касаются лиц на территории Российской Федерации, — подчеркнул Качанов.

Министр уточнил, что пилотный проект запустят до конца года в одном-двух регионах, а на создание инфраструктуры, каналов связи и их защиты потребуются «временные и материальные затраты». Конкретную сумму Качанов не уточнил.

Закон о создании единого реестра воинского учета, который разрешает оповещать призывников с помощью электронных повесток, Госдума приняла в апреле, и в том же месяце его подписал Владимир Путин. В июне Минобороны подготовило постановление, которое разъясняет новый порядок учета. Согласно этому документу, военкомат формирует повестку не позже чем за 10 дней до назначенной даты явки на комиссию по постановке граждан на воинский учет. Электронные повестки отправляют на «Госуслуги» и на региональный портал услуг (если такой есть в регионе), а также дублируют в специальном реестре повесток. Через семь дней после размещения в этом реестре она автоматически считается врученной.

18 сентября глава комитета по обороне Андрей Картаполов заявил, что в этом году штрафовать за неявку по электронной повестке не будут.