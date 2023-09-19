Любительница нарушать ПДД сбила ребенка на Муринской, а на Блюхера под машину попала восьмиклассница

Двое детей пострадали под колесами автомобилей в Красногвардейском и Калининском районах Петербурга менее чем за час утром 18 сентября. У водителя одной из машин оказалась коллекция из нескольких десятков штрафов ГИБДД.



В 7:45 понедельника у дома 70, корпус 2 по Муринской дороге 34-летняя петербурженка, двигаясь на своем Hyundai Solaris по дворовой территории, сбила 7-летнего мальчика, стало известно «Фонтанке» 19 сентября. Второклассник переходил дорогу справа налево по ходу движения машины. На улице он был без сопровождения взрослых.