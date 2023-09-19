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    Любительница нарушать ПДД сбила ребенка на Муринской, а на Блюхера под машину попала восьмиклассница

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    Двое детей пострадали под колесами автомобилей в Красногвардейском и Калининском районах Петербурга менее чем за час утром 18 сентября. У водителя одной из машин оказалась коллекция из нескольких десятков штрафов ГИБДД.

    В 7:45 понедельника у дома 70, корпус 2 по Муринской дороге 34-летняя петербурженка, двигаясь на своем Hyundai Solaris по дворовой территории, сбила 7-летнего мальчика, стало известно «Фонтанке» 19 сентября. Второклассник переходил дорогу справа налево по ходу движения машины. На улице он был без сопровождения взрослых.

    С различными травмами мальчик был госпитализирован в состоянии средней степени тяжести. По факту ДТП ведется проверка. Женщина-водитель за 2022–2023 годы привлекалась к административной ответственности 39 раз.

    Второе ДТП случилось в 8:22 у дома 14 по проспекту Маршала Блюхера. 26-летняя жительница Томской области, сейчас живущая в Петербурге, ехала на своем Ford Maverick со стороны Кушелевской дороги. На регулируемом перекрестке проспекта Маршала Блюхера с Лабораторным проспектом она повернула налево в сторону проспекта Мечникова и сбила 14-летнюю девочку, которая переходила дорогу на красный свет.

    В результате ДТП восьмиклассница получила травмы средней степени тяжести и была госпитализирована. По факту произошедшего ведется проверка. Автомобилистка за 2023 год семь раз привлекалась за нарушения ПДД, два штрафа она уже оплатила.

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