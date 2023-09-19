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    Мужчина, который задушил женщину в московском сквере, задержан. Погибшая — чиновница Роспотребнадзора

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    В Москве задержали 37-летнего подозреваемого в убийстве женщины на западе столицы. Об этом 19 сентября сообщили в Следственном комитете. Мужчина признал свою вину. По данным РИА Новости, убитой оказалась чиновница Роспотребнадзора.

    Тело женщины 1972 года рождения с признаками удушения и повреждениями на лице обнаружили в сквере на Молдавской улице 18 сентября. Подозреваемого поймали менее чем за сутки. 37-летний мужчина признался в содеянном и рассказал подробности убийства. По версии следствия, он не был знаком с жертвой. Мотивом преступления стала «внезапно возникшая беспричинная неприязнь к проходящей мимо женщине», заявили в ведомстве.

    Известно, что ранее мужчина уже привлекался к уголовной ответственности за тяжкое преступление. Сейчас рассматривается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде заключения под стражу.

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