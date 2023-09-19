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    В Петербурге задержали обвиняемого в мошенничестве на 30 млн. Его искали несколько лет

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    Объявленного в международный розыск обвиняемого оперативники нашли в Петербурге. Несколько лет назад он пропал с 30 миллионами рублей.

    Как стало известно «Фонтанке» 19 сентября, разыскиваемого нашли накануне после полуночи в одной из квартир на улице Дыбенко. Заочно арестованный петербуржец обвиняется в мошенничестве.

    По версии следствия, пять лет назад обвиняемый и его неустановленные подельники пришли в суд с поддельными документами. По ним ныне задержанный мог претендовать на страховую выплату по делу об умышленном уничтожении имущества. Суд встал на сторону получателя выплаты, и страховая компания была вынуждена заплатить 30 миллионов рублей. Обман вскрылся позже, обвиняемый в розыске с 2021 года.

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