В Петербурге задержали обвиняемого в мошенничестве на 30 млн. Его искали несколько лет

Объявленного в международный розыск обвиняемого оперативники нашли в Петербурге. Несколько лет назад он пропал с 30 миллионами рублей.



Как стало известно «Фонтанке» 19 сентября, разыскиваемого нашли накануне после полуночи в одной из квартир на улице Дыбенко. Заочно арестованный петербуржец обвиняется в мошенничестве.



По версии следствия, пять лет назад обвиняемый и его неустановленные подельники пришли в суд с поддельными документами. По ним ныне задержанный мог претендовать на страховую выплату по делу об умышленном уничтожении имущества. Суд встал на сторону получателя выплаты, и страховая компания была вынуждена заплатить 30 миллионов рублей. Обман вскрылся позже, обвиняемый в розыске с 2021 года.

