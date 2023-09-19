Рецидив с ножницами. Петербурженка нашла в своем коридоре заколотого бывшего

Житель Невского района Петербурга был найден мертвым в коридоре у своей бывшей возлюбленной. Подозреваемого нашли в том же квартале и к утру 19 сентября изолировали.



По данным «Фонтанки», в полицию с рассказом о трупе бывшего и сверху донизу залитом кровью коридоре обратилась владелица квартиры в 10 доме по улице Евдокима Огнева. По ее словам, мужчина заявился к ней в гости накануне вечером, был с каким-то приятелем. Но она принимать участие в попойке не стала и пошла спать, а когда в половине четвертого утра проснулась от шума и вышла в коридор, разнимать и спасать было уже некого.

