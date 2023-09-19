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    Рецидив с ножницами. Петербурженка нашла в своем коридоре заколотого бывшего

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    Житель Невского района Петербурга был найден мертвым в коридоре у своей бывшей возлюбленной. Подозреваемого нашли в том же квартале и к утру 19 сентября изолировали.

    По данным «Фонтанки», в полицию с рассказом о трупе бывшего и сверху донизу залитом кровью коридоре обратилась владелица квартиры в 10 доме по улице Евдокима Огнева. По ее словам, мужчина заявился к ней в гости накануне вечером, был с каким-то приятелем. Но она принимать участие в попойке не стала и пошла спать, а когда в половине четвертого утра проснулась от шума и вышла в коридор, разнимать и спасать было уже некого.

    Уже через полчаса в соседнем доме в своей квартире был задержан второй ночной гость. Известно, что мужчины разругались на фоне выпитого и один другого заколол ножницами.

    41-летний подозреваемый сидел за воровство и наркотики, а последний десятилетний срок в 2010 году получил за убийство.

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