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    Сюрприз для Ричи. Ягуару из Ленинградского зоопарка исполнилось два года

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    4 комментария

    Черному ягуару Ричарду, воспитаннику Ленинградского зоопарка, исполнилось 2 года. Он отметил свой день рождения накануне, рассказали 18 сентября в телеграм-канале зоопарка.

    В честь праздника сотрудники устроили Ричарду, или как его ласково называют — Ричи, сюрприз: они украсили вольер и подготовили несколько подарков. Однако, чтобы добраться до новых игрушек, сначала Ричарду нужно было справиться с непростой упаковкой.

    Ленинградский зоопарк

    «Конечно, наш ягуар — очень серьезный хищник, который любит показывать всем свои большие устрашающие клыки. Но вместе с тем, как и все котики, просто обожает играть с веревками, бутылками и, конечно, коробками, в которые как раз упаковывают все его подарки», — рассказали в зоопарке.

    Ричард переехал в Ленинградский зоопарк из Зеленогорска (Красноярский край) в июне 2022 года. Сотрудники говорят, что за это время он успел обустроиться и чувствует себя отлично. А киперы, которые ухаживают за Ричи, стараются сделать каждый день ягуара разнообразным и интересным.

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    Комментарии 4

    Гость18 Сен 2023 в 21:51
    Симпатяга .
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