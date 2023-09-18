Сюрприз для Ричи. Ягуару из Ленинградского зоопарка исполнилось два года

Черному ягуару Ричарду, воспитаннику Ленинградского зоопарка, исполнилось 2 года. Он отметил свой день рождения накануне, рассказали 18 сентября в телеграм-канале зоопарка.
В честь праздника сотрудники устроили Ричарду, или как его ласково называют — Ричи, сюрприз: они украсили вольер и подготовили несколько подарков. Однако, чтобы добраться до новых игрушек, сначала Ричарду нужно было справиться с непростой упаковкой.
Ленинградский зоопарк
«Конечно, наш ягуар — очень серьезный хищник, который любит показывать всем свои большие устрашающие клыки. Но вместе с тем, как и все котики, просто обожает играть с веревками, бутылками и, конечно, коробками, в которые как раз упаковывают все его подарки», — рассказали в зоопарке.
Ричард переехал в Ленинградский зоопарк из Зеленогорска (Красноярский край) в июне 2022 года. Сотрудники говорят, что за это время он успел обустроиться и чувствует себя отлично. А киперы, которые ухаживают за Ричи, стараются сделать каждый день ягуара разнообразным и интересным.