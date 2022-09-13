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    Знакомьтесь, это Рич. Он любит созерцать и драть веники

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    В Ленинградском зоопарке появился новый питомец — чёрный ягуар Рич. Он ещё молод, на этой неделе у него день рождения. Он провёл детство в зоопарке Зеленогорска (Красноярский край), а теперь познакомился со своей бабушкой. Об этом 13 сентября сообщает комитет по культуре Санкт-Петербурга.

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    Рич прибыл в Петербург ещё в начале июня и потом долго сидел на карантине: проходил ветеринарные обследования и адаптировался к новой среде. По завершении всех необходимых мер юного ягуара переселили в его вольер, теперь он живёт рядом со своей бабушкой Агнессой.

    Ленинградский зоопарк

    «17 сентября Ричу исполнится год, а взрослыми особями крупные кошачьи становятся в возрасте 3–4 лет. Сотрудники по уходу за хищниками отмечают, что по характеру маленький ягуар очень спокойный и осторожный, любит созерцать и анализировать. Восторг у Рича вызывают любимые игрушки — картонные коробки и ивовые веники», — рассказывают в комитете.

    Рич пока ещё стесняется людей, поэтому посетителей просят не пугать его.

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