Знакомьтесь, это Рич. Он любит созерцать и драть веники

В Ленинградском зоопарке появился новый питомец — чёрный ягуар Рич. Он ещё молод, на этой неделе у него день рождения. Он провёл детство в зоопарке Зеленогорска (Красноярский край), а теперь познакомился со своей бабушкой. Об этом 13 сентября сообщает комитет по культуре Санкт-Петербурга.

Рич прибыл в Петербург ещё в начале июня и потом долго сидел на карантине: проходил ветеринарные обследования и адаптировался к новой среде. По завершении всех необходимых мер юного ягуара переселили в его вольер, теперь он живёт рядом со своей бабушкой Агнессой.

«17 сентября Ричу исполнится год, а взрослыми особями крупные кошачьи становятся в возрасте 3–4 лет. Сотрудники по уходу за хищниками отмечают, что по характеру маленький ягуар очень спокойный и осторожный, любит созерцать и анализировать. Восторг у Рича вызывают любимые игрушки — картонные коробки и ивовые веники», — рассказывают в комитете.



Рич пока ещё стесняется людей, поэтому посетителей просят не пугать его.

