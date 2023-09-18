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    Ремонт дорог добавит пробок на Культуры, Энергетиков и Маршала Блюхера

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    Дорожники потеснят водителей в Красногвардейском и Выборгском районах Петербурга. Новые ограничения из-за ремонта дорожного покрытия на трех крупных магистралях вступят в силу с 20 сентября.

    Работы на проспекте Культуры ограничат проезд по двум участкам, сообщает 18 сентября пресс-служба Государственной административно-технической инспекции Петербурга. До 2 сентября будет ограничено движение по съездам с проспекта Культуры на Верхнюю улицу, до 7 октября — по проспекту Культуры от Бугровского путепровода до КАД.

    Фото: ГАТИ Петербурга
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    На проспекте Энергетиков с 20 по 29 сентября ограничат движение по участку от Большой Пороховской улицы до шоссе Революции, включая боковые проезды.

    Фото: ГАТИ Петербурга
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    А ремонт проспекта Маршала Блюхера до 26 сентября ограничит проезд по участку от Пискаревского проспекта до проспекта Энергетиков.

    Фото: ГАТИ Петербурга
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    Фото: ГАТИ Петербурга
    Фото: ГАТИ Петербурга
    Фото: ГАТИ Петербурга

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    ПетербургРемонт дорогОграничения движения транспорта
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