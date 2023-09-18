Ремонт дорог добавит пробок на Культуры, Энергетиков и Маршала Блюхера

Дорожники потеснят водителей в Красногвардейском и Выборгском районах Петербурга. Новые ограничения из-за ремонта дорожного покрытия на трех крупных магистралях вступят в силу с 20 сентября.
Работы на проспекте Культуры ограничат проезд по двум участкам, сообщает 18 сентября пресс-служба Государственной административно-технической инспекции Петербурга. До 2 сентября будет ограничено движение по съездам с проспекта Культуры на Верхнюю улицу, до 7 октября — по проспекту Культуры от Бугровского путепровода до КАД.
На проспекте Энергетиков с 20 по 29 сентября ограничат движение по участку от Большой Пороховской улицы до шоссе Революции, включая боковые проезды.
А ремонт проспекта Маршала Блюхера до 26 сентября ограничит проезд по участку от Пискаревского проспекта до проспекта Энергетиков.