В Италии нашли неизвестную картину Рафаэля — эксперты на конференции рассказали, кто на ней

На международной конференции в городе Пергола, неподалеку от восточного побережья страны, эксперты сообщили об обнаружении неизвестной ранее картине Рафаэля. О находке 17 сентября сообщило агентство ANSA.



По информации СМИ, на картине изображена Мария Магдалина — моделью для художника послужила Кьяра Фанчелли, жена его учителя Перуджино. Работа выполнена в 1504 году на деревянной панели из тополя, размеры доски — 46 на 34 сантиметра.



Произведение относится к частной коллекции, о его подлинности заявляет группа ученых. На следующей неделе в журнале OpenScience — Art and Science планируется публикация их исследования под названием «Магдалена Рафаэля. Когда ученик превосходит учителя».

