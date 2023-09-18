Вдова Евгения Пригожина сменила фамилию

Вдова главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина официально сменила фамилию. В системе СПАРК отмечено, что теперь ее зовут Кряжева Любовь Валентиновна.
Данные о перемене фамилии поступили в СПАРК 15 сентября. Когда произошла сама перемена, данных нет.
По информации «Фонтанки», речь идет о девичьей фамилии предпринимательницы.
Ранее стало известно об открытии наследственного дела Евгения Пригожина. В качестве даты смерти в деле указано 23 августа 2023 года, именно в этот день в Тверской области рухнул бизнесджет владельца ЧВК и именно эта дата смерти указана на его могиле.
Что принадлежит самому известному в мире российскому бизнесмену и что предстоит делить его наследникам — читайте в материале «Фонтанки».