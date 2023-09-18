    Сейчас

    +13˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +13˚C

    Переменная облачность, Без осадков

    Ощущается как 11

    2 м/с, зап

    767мм

    70%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd96.63eur103.04

    Вдова Евгения Пригожина сменила фамилию

    8699
    16 комментариев

    Вдова главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина официально сменила фамилию. В системе СПАРК отмечено, что теперь ее зовут Кряжева Любовь Валентиновна.

    Данные о перемене фамилии поступили в СПАРК 15 сентября. Когда произошла сама перемена, данных нет.

    По информации «Фонтанки», речь идет о девичьей фамилии предпринимательницы.

    Ранее стало известно об открытии наследственного дела Евгения Пригожина. В качестве даты смерти в деле указано 23 августа 2023 года, именно в этот день в Тверской области рухнул бизнесджет владельца ЧВК и именно эта дата смерти указана на его могиле.

    Что принадлежит самому известному в мире российскому бизнесмену и что предстоит делить его наследникам — читайте в материале «Фонтанки».

    23 августа бизнес-джет Embraer Legacy, следовавший из Москвы в Петербург, разбился возле поселка Куженкино в Тверской области. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье 263 УК РФ — «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта».

    На борту разбившегося самолета находились 10 человек, включая основателя «ЧВК Вагнер» Евгения Пригожина, самого «Вагнера» Дмитрия Уткина и еще одного ключевого командира Валерия Чекалова с позывным Ровер. Все трое имеют звания Героев России. 27 августа СК сообщил, что завершено опознание с помощью ДНК-экспертизы. Найденные останки соответствуют списку пассажиров, который публиковала Росавиация.

    По теме

    ЛАЙК3
    СМЕХ20
    УДИВЛЕНИЕ4
    ГНЕВ2
    ПЕЧАЛЬ4

    Комментарии 16

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    16
    close