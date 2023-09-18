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    В центре Петербурга сожгли пикап за 5 млн рублей

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    Петербуржец остался без автомобиля в центре города. В ночь на 17 сентября его пикап превратился в факел. Теперь эту уличную магию расследует полиция.

    Днем воскресенья в полицию Центрального района обратился 45-летний мужчина, проживающий на севере города. Он рассказал, что около 3:45 17 сентября у дома 60–62 по Лиговскому проспекту загорелся его Ford F-150 2019 года выпуска, стало известно «Фонтанке» 18 сентября. Прибывшие на место полицейские установили, что пикап поджег неизвестный преступник.

    Автомобиль в результате пожара выгорел полностью. Ущерб составил 5 миллионов рублей. По факту произошедшего возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленное уничтожение чужого имущества путем поджога).

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