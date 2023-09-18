В Парголово спалили Volvo за 4 млн рублей и Opel. Полиция задержала подозреваемого

Полицейские задержали подозреваемого в поджоге автомобилей в Выборгском районе Петербурга в минувшие выходные. От огня пострадали две машины, одна из них сгорела полностью.



В 1:12 16 сентября в полицию Выборгского района Петербурга поступила информация об автомобильном пожаре в Парголово, сообщает 18 сентября пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. Прибывшие на место полицейские установили, что у дома 10, корпус 1, по Тихоокеанской улице загорелись Volvo V60 стоимостью 4 миллиона рублей и Opel Mokka за 1,5 миллиона рублей. Первый автомобиль в результате пожара выгорел полностью, второй — частично.