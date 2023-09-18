    Сейчас

    +13˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +13˚C

    Переменная облачность, Без осадков

    Ощущается как 11

    2 м/с, зап

    767мм

    70%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd96.63eur103.04

    В Парголово спалили Volvo за 4 млн рублей и Opel. Полиция задержала подозреваемого

    1045
    1 комментарий

    Автор: «Дорожный инспектор»

    Полицейские задержали подозреваемого в поджоге автомобилей в Выборгском районе Петербурга в минувшие выходные. От огня пострадали две машины, одна из них сгорела полностью.

    В 1:12 16 сентября в полицию Выборгского района Петербурга поступила информация об автомобильном пожаре в Парголово, сообщает 18 сентября пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. Прибывшие на место полицейские установили, что у дома 10, корпус 1, по Тихоокеанской улице загорелись Volvo V60 стоимостью 4 миллиона рублей и Opel Mokka за 1,5 миллиона рублей. Первый автомобиль в результате пожара выгорел полностью, второй — частично.

    По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 167 УК РФ (умышленные уничтожение или повреждение имущества путем поджога). А в 4:55 17 сентября у дома 117 по улице Ломоносова в Парголово задержали подозреваемого. Им оказался 38-летний местный житель. Ему избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде.

    Больше новостей — в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ПетербургПоджог авто
    ЛАЙК1
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ2
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 1

    Гость18 Сен 2023 в 13:53
    пострелял - пошел жечь?
    +0−0
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    1
    close