В Парголово спалили Volvo за 4 млн рублей и Opel. Полиция задержала подозреваемого

Автор: «Дорожный инспектор»
Полицейские задержали подозреваемого в поджоге автомобилей в Выборгском районе Петербурга в минувшие выходные. От огня пострадали две машины, одна из них сгорела полностью.
В 1:12 16 сентября в полицию Выборгского района Петербурга поступила информация об автомобильном пожаре в Парголово, сообщает 18 сентября пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. Прибывшие на место полицейские установили, что у дома 10, корпус 1, по Тихоокеанской улице загорелись Volvo V60 стоимостью 4 миллиона рублей и Opel Mokka за 1,5 миллиона рублей. Первый автомобиль в результате пожара выгорел полностью, второй — частично.
По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 167 УК РФ (умышленные уничтожение или повреждение имущества путем поджога). А в 4:55 17 сентября у дома 117 по улице Ломоносова в Парголово задержали подозреваемого. Им оказался 38-летний местный житель. Ему избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде.