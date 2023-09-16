Киргизия пригрозила Таджикистану новыми территориальными претензиями, в случае если тот не откажется от своих претензий в отношении территории Киргизии. Об этом 16 сентября заявил глава Государственного комитета по национальной безопасности страны Камчыбек Ташиев.



По его словам, с недавнего времени Бишкек располагает новыми историческими и юридическими документами, которые показывают, что многие киргизские земли получил Таджикистан, пишет РБК. О каких конкретно территориях идет речь, Ташиев не уточнил, отметив лишь, что «на это и сил, и возможностей хватает».

