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    Киргизия пригрозила Таджикистану новыми территориальными претензиями

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    Киргизия пригрозила Таджикистану новыми территориальными претензиями, в случае если тот не откажется от своих претензий в отношении территории Киргизии. Об этом 16 сентября заявил глава Государственного комитета по национальной безопасности страны Камчыбек Ташиев.

    По его словам, с недавнего времени Бишкек располагает новыми историческими и юридическими документами, которые показывают, что многие киргизские земли получил Таджикистан, пишет РБК. О каких конкретно территориях идет речь, Ташиев не уточнил, отметив лишь, что «на это и сил, и возможностей хватает».

    В ответ МИД Таджикистана вызвал посла Киргизии Эрлана Абдылаева и указал, что подобные комментарии со стороны официальных лиц Киргизии «способны нанести серьезный урон» ходу переговорного процесса по демаркации границы двух стран.

    Киргизия и Таджикистан не могут завершить процедуру демаркации границы с момента распада СССР. Спорными остаются 460 из 970 км границы. Последнее серьезное обострение территориального конфликта произошло в сентябре 2022 года. С обеих сторон погибли десятки военнослужащих, проводилась эвакуация населения.

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