Вечером в пятницу в Петербурге 7-балльные пробки

Вполне ожидаемо не разгонишься вечером в пятницу в центре Петербурга. «Фонтанка» выделяет самые проблемные участки.
Очень плотно на Садовой улице, движение по Невскому проспекту от набережной Фонтанки до Московского вокзала затруднено.
Заехать на мост Александра Невского из центра мешает ДТП.
На Литейном проспекте затор начинается от улицы Некрасова — и дальше стоит всё, включая Литейный мост.
На Володарском мосту плотно в сторону проспекта Обуховской Обороны, рядом с переправой автомобилистам тоже приходится постоять.
На Октябрьской набережной довольно серьёзный затор в северном направлении на подъезде к улице Крыленко.
На юге Кольцевой проблемно от Софийской улицы до Пулковского шоссе в обоих направлениях.
Дорожный ремонт на Московском шоссе существенно ограничил стремление дачников добраться до своих участков возле Ям-Ижоры.
В обратном направлении Московское шоссе тормозят дорожные работы в районе Красного Бора и ДТП у 3-го Бадаевского проезда.