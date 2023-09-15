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    Массовая авария собрала пробку на Типанова. Водителям приходится играть в «змейку»

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    Фото: читатель «Фонтанки»
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    Столкновение нескольких автомобилей изрядно затруднило движение в Московском районе Петербурга днем 15 сентября. На каждый ряд приходится по битой машине.

    Четыре автомобиля столкнулись на улице Типанова, перед путепроводом на Витебском проспекте, сообщает «Фонтанке» очевидец. На фото с места ДТП видно трех участников: Hyundai с разбитой передней частью занимает левый ряд, Volkswagen перегораживает средний, и черная легковушка с поврежденной задней частью стоит поперек правого ряда.

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    К счастью для других водителей, машины разнесло друг от друга так, что их можно объехать, хоть и приходится выруливать. По данным «Яндекс.Пробок», на улице Типанова собралась плотная пробка в сторону проспекта Славы, которая начинается перед проспектом Космонавтов.

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    О пострадавших не сообщается. Обстоятельства аварии уточняются.

    Фото: читатель «Фонтанки»

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