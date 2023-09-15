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    За сбитую на «зебре» на Вавиловых 9-летнюю девочку водитель получил условный срок

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    Калининский районный суд Петербурга вынес приговор водителю, который три года назад сбил ребенка на пешеходном переходе. Девочка получила тяжелые травмы.

    ДТП произошло 26 ноября 2020 года около 16:36 на улице Вавиловых, сообщает 15 сентября объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга. Подсудимый следовал на своем Suzuki SX4 от проспекта Науки в сторону улицы Академика Байкова, было темно, и шел дождь. Приближаясь к нерегулируемому пешеходному переходу возле дома 7, корпус 1, по улице Вавиловых на скорости около 5 км/ч, мужчина не затормозил, чтобы пропустить шедшую по нему 9-летнюю девочку, и сбил ее, причинив тяжкий вред здоровью. После этого он скрылся с места ДТП, не сообщив о произошедшем в полицию.

    Суд признал мужчину виновным в нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека и сопряженном с оставлением места ДТП (п. «б» ч. 2 ст. 264 УК РФ) и приговорил его к 3 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года и лишением прав на 2,5 года. Также с него в пользу потерпевшей взыскали 400 тысяч рублей компенсации морального вреда, добавляют в прокуратуре Петербурга.

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