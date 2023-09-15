За сбитую на «зебре» на Вавиловых 9-летнюю девочку водитель получил условный срок

Калининский районный суд Петербурга вынес приговор водителю, который три года назад сбил ребенка на пешеходном переходе. Девочка получила тяжелые травмы.
ДТП произошло 26 ноября 2020 года около 16:36 на улице Вавиловых, сообщает 15 сентября объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга. Подсудимый следовал на своем Suzuki SX4 от проспекта Науки в сторону улицы Академика Байкова, было темно, и шел дождь. Приближаясь к нерегулируемому пешеходному переходу возле дома 7, корпус 1, по улице Вавиловых на скорости около 5 км/ч, мужчина не затормозил, чтобы пропустить шедшую по нему 9-летнюю девочку, и сбил ее, причинив тяжкий вред здоровью. После этого он скрылся с места ДТП, не сообщив о произошедшем в полицию.
Суд признал мужчину виновным в нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека и сопряженном с оставлением места ДТП (п. «б» ч. 2 ст. 264 УК РФ) и приговорил его к 3 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года и лишением прав на 2,5 года. Также с него в пользу потерпевшей взыскали 400 тысяч рублей компенсации морального вреда, добавляют в прокуратуре Петербурга.