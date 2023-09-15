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    Матерого «медвежатника» задержали в Петербурге после кражи миллионов из автосалона

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    Сотрудники уголовного розыска главка совместно с оперативниками Приморского района задержали подозреваемого в краже из сейфа автосалона.

    В седьмой раз полиция встретилась с 34-летним подозреваемым накануне около трех дня, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 15 сентября. По версии следствия, мужчина 30 июля в период с часа до двух ночи проник через окно в здание автосалона на проспекте Испытателей. Там он якобы вскрыл кассу и сейф и ушел миллионером — всего в здании было 2 млн наличными.

    Похищенных денег у него не нашли. Возбуждено уголовное дело по статье «кража».

    Задержанный был судим за аналогичные преступления и в последний раз вышел из колонии в 2021 году.

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    КражаАвтосалонЗадержание
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