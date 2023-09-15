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    Петербург атаковали анонимными звонками. После двух десятков сообщений о бомбе на улице мокли почти 7 тысяч человек

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    Сотрудники полиции сбились с ног, отрабатывая анонимные сообщения о заложенных бомбах в детских учреждениях Петербурга. Всего было проверено 805 зданий.

    Первые звонки стали поступать в МВД с 8 утра 14 сентября, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 15 сентября. Под удар попали восемь сотен школ, два детских сада и несколько объектов торговли.

    Бомбардировка звонками продолжалась до половины седьмого вечера. На 15 объектах руководство приняло решение об эвакуации. Спонтанную прогулку в условиях непогоды совершили почти 7 тысяч человек. Проверки зданий ничего опасного в них не выявили.

    Возбуждено уголовное дело по статье «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма».

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    Анонимное сообщениеЗаминированиеШколыДетские сады
    ЛАЙК1
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