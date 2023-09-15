Петербург атаковали анонимными звонками. После двух десятков сообщений о бомбе на улице мокли почти 7 тысяч человек

Сотрудники полиции сбились с ног, отрабатывая анонимные сообщения о заложенных бомбах в детских учреждениях Петербурга. Всего было проверено 805 зданий.



Первые звонки стали поступать в МВД с 8 утра 14 сентября, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 15 сентября. Под удар попали восемь сотен школ, два детских сада и несколько объектов торговли.



Бомбардировка звонками продолжалась до половины седьмого вечера. На 15 объектах руководство приняло решение об эвакуации. Спонтанную прогулку в условиях непогоды совершили почти 7 тысяч человек. Проверки зданий ничего опасного в них не выявили.