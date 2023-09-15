Дом в Махачкале, где взорвался газ, был построен «самовольно»

Дом в Махачкале, который загорелся после взрыва газа, был построен «самовольно». Об этом 14 сентября заявила пресс-служба администрации города.



«Разрешительных документов не имеет, не введён эксплуатацию», – говорится в сообщении.

Согласно последним данным, никто не пострадал – максимум люди получили царапины и ссадины. Пожар локализовали на площади в 600 «квадратов», эвакуировали 70 человек, спасли из здания – 10. С верхних этажей жильцов вызволяли с помощью крана.

Взрыв газа произошел на улице Елизарова в поселке Семендер на четвертом этаже пятиэтажного дома.