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    Дом в Махачкале, где взорвался газ, был построен «самовольно»

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    Дом в Махачкале, который загорелся после взрыва газа, был построен «самовольно». Об этом 14 сентября заявила пресс-служба администрации города.

    «Разрешительных документов не имеет, не введён эксплуатацию», – говорится в сообщении.

    Согласно последним данным, никто не пострадал – максимум люди получили царапины и ссадины. Пожар локализовали на площади в 600 «квадратов», эвакуировали 70 человек, спасли из здания – 10. С верхних этажей жильцов вызволяли с помощью крана.

    Взрыв газа произошел на улице Елизарова в поселке Семендер на четвертом этаже пятиэтажного дома.

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