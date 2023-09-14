Пожар после взрыва в Махачкале локализован. Людей снимали с верхних этажей строительным краном

После взрыва газа пожар в многоэтажном доме в Махачкале локализован на площади в 600 «квадратов». Об этом 14 сентября сообщает пресс-служба МЧС России.



По информации ведомства, на четвертом этаже имеются разрушения несущих стен. По предварительным данным, пострадавших нет. Жильцов с верхних этажей снимали с помощью крана. МЧС сообщало о 70 эвакуированных и 10 спасенных, а ТАСС со ссылкой на администрацию города — о том, что из здания эвакуировали больше сотни человек.