Профессиональное выгорание. На Сенной площади мощно полыхал светофор

Пламя объяло светофор на Сенной площади — на пересечении Садовой улицы и переулка Гривцова. Видеоролик с места событий «Фонтанке» в четверг, 14 сентября, отправил читатель.
читатель «Фонтанки»
Судя по кадрам, светофор горит достаточно серьезно: пламя оказалось даже под ним. На заднем фоне можно заметить другой светофор, у которого одновременно загораются желтый и красный сигналы.
В городском МЧС рассказали, что горела пластиковая часть светофора на площади 0,5 «квадрата». Сообщение о пожаре поступило в 16:25, возгорание ликвидировали через десять минут.
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