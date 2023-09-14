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    Профессиональное выгорание. На Сенной площади мощно полыхал светофор

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    8 комментариев

    Пламя объяло светофор на Сенной площади — на пересечении Садовой улицы и переулка Гривцова. Видеоролик с места событий «Фонтанке» в четверг, 14 сентября, отправил читатель.

    читатель «Фонтанки»

    Судя по кадрам, светофор горит достаточно серьезно: пламя оказалось даже под ним. На заднем фоне можно заметить другой светофор, у которого одновременно загораются желтый и красный сигналы.

    В городском МЧС рассказали, что горела пластиковая часть светофора на площади 0,5 «квадрата». Сообщение о пожаре поступило в 16:25, возгорание ликвидировали через десять минут.

    В СПб ГКУ «ДОДД» «Фонтанке» рассказали, что причиной пожара стало короткое замыкание.

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    ПожарСветофор
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    Комментарии 8

    Гость14 Сен 2023 в 17:26
    Перетрудился, бывает.
    +0−0
    Гость14 Сен 2023 в 17:17
    Динамит не обнаружен ?
    +0−0
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