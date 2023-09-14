    Сейчас

    +15˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +15˚C

    Пасмурно, Дождь

    Ощущается как 15

    2 м/с, сев

    758мм

    91%

    Подробнее

    Пробки

    6/10

    usd95.98eur103.11

    Похоже на озеро: Удельный парк подтопило из-за непрекращающегося дождя

    680
    обсудить

    Дожди, которые пришли в Петербург 14 сентября на смену теплой погоде, уже привели к некоторым последствиям. В результате осадков Удельный парк оказался подтоплен, сообщил читатель «Фонтанки».

    читатель «Фонтанки»

    Огромная лужа образовалась под железнодорожным мостом в парке. Место является проблемным. «Фонтанка» показывала, как в начале августа под тем же мостом после ливня люди пытались пройти водную преграду. На видео попал момент, когда забор, преграждающий путь к железной дороге, не выдерживает обычного прикосновения и падает прямо на ногу проходящей мимо женщине.

    На этот раз обошлось без происшествий. На видео от 14 сентября видно, что вода растекается с асфальтированной дорожки по всему парку.

    ПоделитьсяПоделиться

    «На место была направлена бригада для обследования сетей на участке. Но в настоящее время вода уже сошла, скопления нет», — сообщили в пресс-службе ГУП «Водоканал»

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ДождьУдельный парк
    ЛАЙК1
    СМЕХ1
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ1
    ПЕЧАЛЬ1

    Комментарии 0

    Пока нет ни одного комментария.

    Добавьте комментарий первым!

    добавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    0
    close