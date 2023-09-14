Похоже на озеро: Удельный парк подтопило из-за непрекращающегося дождя

Дожди, которые пришли в Петербург 14 сентября на смену теплой погоде, уже привели к некоторым последствиям. В результате осадков Удельный парк оказался подтоплен, сообщил читатель «Фонтанки».
читатель «Фонтанки»
Огромная лужа образовалась под железнодорожным мостом в парке. Место является проблемным. «Фонтанка» показывала, как в начале августа под тем же мостом после ливня люди пытались пройти водную преграду. На видео попал момент, когда забор, преграждающий путь к железной дороге, не выдерживает обычного прикосновения и падает прямо на ногу проходящей мимо женщине.
На этот раз обошлось без происшествий. На видео от 14 сентября видно, что вода растекается с асфальтированной дорожки по всему парку.
«На место была направлена бригада для обследования сетей на участке. Но в настоящее время вода уже сошла, скопления нет», — сообщили в пресс-службе ГУП «Водоканал»