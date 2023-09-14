Перекресток на Заневском проспекте на месяц ограничат для работ на светофоре

Ремонт дорог и светофором, а также установка временных ограничений с 15 сентября добавит ограничений движения в семи районах Петербурга. Об этом 13 сентября предупреждает пресс-служба Государственной административно-технической инспекции.
Адмиралтейский район
С 15 сентября по 10 октября ограничат движение на перекрестке Почтамтского переулка и улицы Якубовича. Там предстоит реконструировать светофор.
Василеостровский район
На один день, 15 сентября, ограничат проезд по Наличной улице у Малого проспекта В.О. Дорогу там сузил временное ограждение, которое установят для изысканий.
Выборгский район
Для ремонта трамвайных путей на улице Карбышева и 1-м Муринском проспекте с 15 по 30 сентября ограничат движение на перекрестке 1-го Муринского проспекта и Парголовской улицы.
А ремонт дорожного покрытия на Горском шоссе в Левашово с 21:00 15 сентября по 13 октября ограничит проезд по участку Горского шоссе от Левашовского шоссе до улицы Добрая Горка.
Красногвардейский район
На месяц, с 15 сентября по 15 октября, для реконструкции светофора ограничат движение транспорта на перекрестке Заневского проспекта и улицы Стахановцев.
А с 8:00 15 сентября до 8:00 21 сентября закроют «карманы» Пискаревского проспекта в направлении от Шафировского проспекта к Нартовской улице. Там будут ремонтировать дорожное покрытие.
Курортный район
Ремонт дороги добавит ограничений и на Левашовском шоссе. С 21:00 15 сентября до 20:00 16 сентября в поселке Левашово перекроют движение по съездам с Левашовского шоссе на КАД и ЗСД и с КАД на Левашовское шоссе.
Московский район
С 15 сентября по 10 октября для реконструкции светофора ограничат движение на перекрестке Варшавской улицы и Бассейной улицы.
Невский район
С 15 по 29 сентября (с 8:00 до 22:00) из-за ремонта дороги будет ограничен проезд по улице Кржижановского от улицы Латышских Стрелков до улицы Коллонтай.