    Сейчас

    +20˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +20˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как 20

    2 м/с, южн

    759мм

    65%

    Подробнее

    Пробки

    1/10

    usd95.98eur103.11

    Перекресток на Заневском проспекте на месяц ограничат для работ на светофоре

    482
    обсудить

    Ремонт дорог и светофором, а также установка временных ограничений с 15 сентября добавит ограничений движения в семи районах Петербурга. Об этом 13 сентября предупреждает пресс-служба Государственной административно-технической инспекции.

    Адмиралтейский район

    С 15 сентября по 10 октября ограничат движение на перекрестке Почтамтского переулка и улицы Якубовича. Там предстоит реконструировать светофор.

    Фото: ГАТИ Петербурга
    ПоделитьсяПоделиться

    Василеостровский район

    На один день, 15 сентября, ограничат проезд по Наличной улице у Малого проспекта В.О. Дорогу там сузил временное ограждение, которое установят для изысканий.

    Фото: ГАТИ Петербурга
    ПоделитьсяПоделиться

    Выборгский район

    Для ремонта трамвайных путей на улице Карбышева и 1-м Муринском проспекте с 15 по 30 сентября ограничат движение на перекрестке 1-го Муринского проспекта и Парголовской улицы.

    Фото: ГАТИ Петербурга
    ПоделитьсяПоделиться

    А ремонт дорожного покрытия на Горском шоссе в Левашово с 21:00 15 сентября по 13 октября ограничит проезд по участку Горского шоссе от Левашовского шоссе до улицы Добрая Горка.

    Фото: ГАТИ Петербурга
    ПоделитьсяПоделиться

    Красногвардейский район

    На месяц, с 15 сентября по 15 октября, для реконструкции светофора ограничат движение транспорта на перекрестке Заневского проспекта и улицы Стахановцев.

    Фото: ГАТИ Петербурга
    ПоделитьсяПоделиться

    А с 8:00 15 сентября до 8:00 21 сентября закроют «карманы» Пискаревского проспекта в направлении от Шафировского проспекта к Нартовской улице. Там будут ремонтировать дорожное покрытие.

    Фото: ГАТИ Петербурга
    ПоделитьсяПоделиться

    Курортный район

    Ремонт дороги добавит ограничений и на Левашовском шоссе. С 21:00 15 сентября до 20:00 16 сентября в поселке Левашово перекроют движение по съездам с Левашовского шоссе на КАД и ЗСД и с КАД на Левашовское шоссе.

    Фото: ГАТИ Петербурга
    ПоделитьсяПоделиться

    Московский район

    С 15 сентября по 10 октября для реконструкции светофора ограничат движение на перекрестке Варшавской улицы и Бассейной улицы.

    Фото: ГАТИ Петербурга
    ПоделитьсяПоделиться

    Невский район

    С 15 по 29 сентября (с 8:00 до 22:00) из-за ремонта дороги будет ограничен проезд по улице Кржижановского от улицы Латышских Стрелков до улицы Коллонтай.

    Фото: ГАТИ Петербурга
    ПоделитьсяПоделиться
    Фото: ГАТИ Петербурга
    Фото: ГАТИ Петербурга
    Фото: ГАТИ Петербурга
    Фото: ГАТИ Петербурга
    Фото: ГАТИ Петербурга
    Фото: ГАТИ Петербурга
    Фото: ГАТИ Петербурга
    Фото: ГАТИ Петербурга
    Фото: ГАТИ Петербурга

    Больше новостей — в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ПетербургОграничения движения транспортаПерекрытия движения
    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ1
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 0

    Пока нет ни одного комментария.

    Добавьте комментарий первым!

    добавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    0
    close