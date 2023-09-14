Перекресток на Заневском проспекте на месяц ограничат для работ на светофоре

Ремонт дорог и светофором, а также установка временных ограничений с 15 сентября добавит ограничений движения в семи районах Петербурга. Об этом 13 сентября предупреждает пресс-служба Государственной административно-технической инспекции.



Адмиралтейский район

С 15 сентября по 10 октября ограничат движение на перекрестке Почтамтского переулка и улицы Якубовича. Там предстоит реконструировать светофор.