Норвежская принцесса выходит замуж за «потомственного шамана» из США

Принцесса Норвегии Марта Луиза и ее жених Дурек Верретт, позиционирующий себя как «потомственный шаман», официально объявили о своих планах вступить в брак. Свадьба запланирована на конец августа 2024 года, сообщает Agence France-Presse, ссылаясь на заявление пары.

Предполагается, что брачная церемония пройдет 31 августа 2024 года в норвежской деревне Гейрангер на побережье одноименного фьорда, который внесен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Брат Марты Луизы, кронпринц Хокон и вся королевская семья уже поздравили влюбленных и подчеркнули, что будут рады приветствовать Дурека Верретта в своей семье.