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    Норвежская принцесса выходит замуж за «потомственного шамана» из США

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    Принцесса Норвегии Марта Луиза и ее жених Дурек Верретт, позиционирующий себя как «потомственный шаман», официально объявили о своих планах вступить в брак. Свадьба запланирована на конец августа 2024 года, сообщает Agence France-Presse, ссылаясь на заявление пары.

    Предполагается, что брачная церемония пройдет 31 августа 2024 года в норвежской деревне Гейрангер на побережье одноименного фьорда, который внесен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Брат Марты Луизы, кронпринц Хокон и вся королевская семья уже поздравили влюбленных и подчеркнули, что будут рады приветствовать Дурека Верретта в своей семье.

    Когда норвежская принцесса впервые заявила о помолвке в прошлом июне, общество неоднозначно приняло эту информацию. Людей смутило то, что 47-летний американец называет себя потомственным шаманом и якобы общается с духами.

    При этом к услугам Верретта прибегают такие известные артисты, как Гвинет Пэлтроу, Нина Добрев и Антонио Бандерас. В интервью Vanity Fair шаман хвастался, что иногда на его сеансах «знаменитости сбрасывают одежду и просят заняться сексом».

    После этих нападок принцесса Марта Луиза отказалась от исполнения официальных обязанностей члена королевской семьи. Таким образом, Верретт станет членом королевской семьи, но не получит титул.

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