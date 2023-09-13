    Сейчас

    +24˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +24˚C

    Облачно, Без осадков

    Ощущается как 24

    2 м/с, южн

    759мм

    55%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd94.7eur101.56

    Во Всеволожске появится гастрономическое пространство

    43
    обсудить


    Во Всеволожске создадут гастрономический кластер — он объединит все предприятия общепита вдоль главного променада строящегося жилого комплекса.

    Как рассказали в ГК «А 101», в гастрономическое пространство войдут большой городской ресторан на 60–80 мест, семейное кафе на 50 мест, небольшая пекарня и ряд кафе, также работающих на вынос.

    Все предприятия общепита в проекте «А101 Всеволожск» решили разместить на первых этажах жилых домов в одной локации — вдоль главного променада, объединив их в единую зону под названием PROеду.

    — Гастрозона создается с применением практики build-to-suit, которая ускоряет начало работы операторов, — говорит руководитель направления разработки продукта ГК «А101» в Санкт-Петербурге Булат Мирзаханов. — Такое пространство создаст дополнительные рабочие места на территории проекта, что снизит маятниковую миграцию и улучшит экономическую ситуацию в районе, а также привлечет сюда туристов.

    Концепцию благоустройства «вМЕСТЕ с природой» разработало бюро MLA+. Кафе и летние веранды будут отделены от дорог буферной зоной с разноуровневым озеленением.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 0

    Пока нет ни одного комментария.

    Добавьте комментарий первым!

    добавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    0
    close