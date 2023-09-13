Во Всеволожске появится гастрономическое пространство





Во Всеволожске создадут гастрономический кластер — он объединит все предприятия общепита вдоль главного променада строящегося жилого комплекса.



Как рассказали в ГК «А 101», в гастрономическое пространство войдут большой городской ресторан на 60–80 мест, семейное кафе на 50 мест, небольшая пекарня и ряд кафе, также работающих на вынос.



Все предприятия общепита в проекте «А101 Всеволожск» решили разместить на первых этажах жилых домов в одной локации — вдоль главного променада, объединив их в единую зону под названием PROеду.



— Гастрозона создается с применением практики build-to-suit, которая ускоряет начало работы операторов, — говорит руководитель направления разработки продукта ГК «А101» в Санкт-Петербурге Булат Мирзаханов. — Такое пространство создаст дополнительные рабочие места на территории проекта, что снизит маятниковую миграцию и улучшит экономическую ситуацию в районе, а также привлечет сюда туристов.

