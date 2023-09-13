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    Семейная драма в Гатчине. В квартире нашли убитого мужчину и раненого подростка

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    Полиция и СК Гатчинского района работают в квартире, где произошло убийство и покушение на убийство.

    Как стало известно «Фонтанке» 13 сентября, около половины восьмого утра поступило сообщение о криках из квартиры дома 48 по улице Куприна. По предварительной информации, в квартире нашли тело мужчины, а также раненого 15-летнего подростка. Там же, предварительно, задержали женщину. Её подозревают в том, что она нанесла смертельные ранения мужу и с ножом набросилась на ребенка.

    На месте работает оперативно-следственная группа.

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