Почти Mortal Combat. Около Сенной площади схлестнулись самокатчик и водитель «Рено»

На Московском проспекте столкнулись и схлестнулись самокатчик с водителем автомобиля «Рено Логан». Видео конфликта около Сенной площади «Фонтанке» во вторник, 12 сентября, прислал читатель.
читатель «Фонтанки»
Судя по кадрам, водитель перестроился, чтобы заехать в арку, но в этот момент по дороге с существенной скоростью ехал мужчина на электросамокате, который задел «Рено». Словесная перепалка молниеносно переросла в драку в стиле компьютерной игры Mortal Kombat, а затем быстро закончилась.
В ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти «Фонтанке» рассказали, что сообщение о ДТП на Московском проспекте, у дома 2, с участием самокатчика и автомобиля «Рено Логан» поступало, но обращений с упоминанием драки или других конфликтов не было. «В результате ДТП никто не пострадал», — добавили в ведомстве.