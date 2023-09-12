    Сейчас

    +24˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +24˚C

    Небольшая облачность, Без осадков

    Ощущается как 24

    3 м/с, южн

    761мм

    53%

    Подробнее

    Пробки

    6/10

    usd96.51eur103.53

    Почти Mortal Combat. Около Сенной площади схлестнулись самокатчик и водитель «Рено»

    3276
    26 комментариев

    На Московском проспекте столкнулись и схлестнулись самокатчик с водителем автомобиля «Рено Логан». Видео конфликта около Сенной площади «Фонтанке» во вторник, 12 сентября, прислал читатель.

    читатель «Фонтанки»

    Судя по кадрам, водитель перестроился, чтобы заехать в арку, но в этот момент по дороге с существенной скоростью ехал мужчина на электросамокате, который задел «Рено». Словесная перепалка молниеносно переросла в драку в стиле компьютерной игры Mortal Kombat, а затем быстро закончилась.

    В ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти «Фонтанке» рассказали, что сообщение о ДТП на Московском проспекте, у дома 2, с участием самокатчика и автомобиля «Рено Логан» поступало, но обращений с упоминанием драки или других конфликтов не было. «В результате ДТП никто не пострадал», — добавили в ведомстве.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    ДТПСамокатчик
    ЛАЙК3
    СМЕХ4
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ18
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 25

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    26
    close