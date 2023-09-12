Фестиваль «День дома» проведет по непарадному Петербургу

Библиотекари стали «гидами», потому что им есть что рассказать о зданиях, где располагаются их библиотеки, и тем более есть что рассказать о местах, где эти здания находятся, и их окрестностях. Например, одно из событий фестиваля — экскурсия по Еленинской улице в Ломоносове. Название напоминает о хозяйке Ораниенбаума великой княгине Елене Павловне. Если бы называли по имени, данном при рождении, пришлось бы труднее: до принятия православия немецкая принцесса звалась Фредерика Шарлотта Мария Вюртембергская. Зато своим православным именем великая княгиня изрядно облегчила задачу большевикам. Из названия улицы они просто убрали первую букву — получилось «Ленинская». Но в конце 1990-х так же просто было сделать улицу обратно Еленинской.

