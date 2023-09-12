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    Фестиваль «День дома» проведет по непарадному Петербургу

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    «Каждый дом в Петербурге заслуживает изучения его истории», считают организаторы. Инициатором идеи фестиваля была в 2015 году библиотека Голицына (находится в библиотеке Маяковского»). И, хотя участвуют все больше музеев, девиз фестиваля прежний: «Весь Петербург с вашим гидом-библиотекарем». 12+

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    Библиотекари стали «гидами», потому что им есть что рассказать о зданиях, где располагаются их библиотеки, и тем более есть что рассказать о местах, где эти здания находятся, и их окрестностях. Например, одно из событий фестиваля — экскурсия по Еленинской улице в Ломоносове. Название напоминает о хозяйке Ораниенбаума великой княгине Елене Павловне. Если бы называли по имени, данном при рождении, пришлось бы труднее: до принятия православия немецкая принцесса звалась Фредерика Шарлотта Мария Вюртембергская. Зато своим православным именем великая княгиня изрядно облегчила задачу большевикам. Из названия улицы они просто убрали первую букву — получилось «Ленинская». Но в конце 1990-х так же просто было сделать улицу обратно Еленинской.

    В Театральную библиотеку сейчас не наведаться: закрыта на ремонт, но ее сотрудники подготовили пешеходную экскурсию по улице Зодчего Росси. А Музей печати расскажет «Тайны доходных домов дореволюционного Петербурга».

    В разных районах библиотекари и музейщики проводят что-то свое, подробности и регистрация на страничке фестиваля во ВКонтакте «День Дома — 2023. Историко-культурный фестиваль». Даты проведения — 16, 17, 23, 24 сентября. Есть бесплатные экскурсии.

    Александра Шеромова

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