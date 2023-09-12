«Уральские авиалинии» рассказали про пилотов, которые смогли посадить Airbus в поле под Новосибирском

Экипаж самолета Airbus A320, совершившего аварийную посадку в поле под Новосибирском, на время расследования отстранят от полетов. Сотрудники будут писать объяснительные и беседовать с представителями ведомств, рассказал 12 сентября на пресс-конференции генеральный директор авиакомпании «Уральские авиалинии» Сергей Скуратов. Трансляцию ведет портал E1.RU.

Он отметил, что выполнить такую посадку — большое мастерство. «Это самообладание, люди не растерялись, приняли грамотное решение и выполнили хорошо эту сложную посадку. В дальнейшем мы посмотрим всё более подробно», — добавил Скуратов.



О командире воздушного судна и втором пилоте рассказали в телеграм-канале авиакомпании UralAirlines_Official, отметив, что благодаря их профессионализму и слаженным действиям удалось обойтись без трагических последствий.



Командиром воздушного судна является потомственный пилот — Сергей Владимирович Белов. 28 сентября ему исполнится 33 года. Его дед был военным штурманом, служил в Североморске и демобилизовался из армии в звании майора и в должности штурмана авиаэскадрильи стратегических ракетоносцев Ту-16. Отец Сергея Белова закончил Сасовское летное училище с отличием и Кировоградские экспериментальные курсы летчиков на Як-40, следом освоил самолет Ту-134 и уже в 28 лет был командиром экипажа Ту-154.



Второму пилоту — Эдуарду Семёнову — 56 лет. В 1985 году он окончил Минское авиационное техническое училище гражданской авиации. С 1987 по 1993 годы учился в Актюбинском высшем лётном училище гражданской авиации. В авиакомпании «Уральские авиалинии» работает с 2013 года.



Гендиректор «Уральских авиалиний» Сергей Скуратов рассказал, что молодых пилотов принимают с конечным баллом в дипломе не ниже 4,7 балла. В авиакомпанию хотят попасть многие, конкурс — примерно 12 человек на одно место. С возможными сотрудниками проводят собеседование целой комиссией, выявляют интеллектуальный, психологический потенциалы. Летчиков принимают примерно 20–25 человек в год. Такой же отбор и у бортпроводников.

