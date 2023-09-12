Гендиректор «Уральских авиалиний» назвал причину экстренной посадки Airbus A320 в пшеничном поле

Во время полета самолета Airbus A320 «Уральских авиалиний» отказала одна из трех видов гидравлической системы, которая связана с посадкой самолета, поэтому на подлете к Омску экипаж принял решение уйти в Новосибирск, где полоса длиннее. Об этом 12 сентября во время пресс-конференции рассказал гендиректор авиакомпании Сергей Скуратов. Трансляцию провел городской портал Е1.RU.
«При заходе на посадку в Омске у самолета отказала зеленая гидросистема», — заявил Сергей Скуратов, пояснив, что на лайнерах три вида гидросистемы: голубая, желтая и зеленая. Последняя отвечает за работу спойлеров (тормозных щитков) и закрылков.
Так как посадочная дистанция при проблемах с зеленой гидравликой может увеличиваться, а в Омске взлетная полоса 2 500 метров, тогда как в Новосибирске — 3 километра, командир принял обоснованное решение уйти в Новосибирск, рассказал гендиректор авиакомпании.
По словам Скуратова, сильный ветер, низкий эшелон, выпущенное шасси, которое невозможно было убрать, увеличили расход топлива и командир осознал, что, возможно, топлива будет недостаточно для посадки в Новосибирске. Тогда пилот принял решение посадить самолет на пшеничном поле. Предварительно поломок лайнера нет, он стоит на шасси.
12 сентября самолет «Уральских авиалиний» выполнял рейс Сочи — Омск, но в результате технических неисправностей экипаж принял решение посадить борт на пшеничное поле в Новосибирской области. На борту находились 159 пассажиров и 6 членов экипажа. Все они они самостоятельно покинули самолет. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 263-й УК РФ — «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта». Подробнее об инциденте — в материале «Фонтанки».