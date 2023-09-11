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    Смольный хочет забрать у Москвы экспертизу по строительству метро и других уникальных объектов

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    Смольный хочет забрать на городской уровень проведение госэкспертизы проектной документации по строительству, реконструкции, а также результатов инженерных изысканий уникальных объектов, в частности, метро и памятников федерального значения. Это следует из подготовленного властями города проекта федеральной инициативы, с которым «Фонтанка» ознакомилась 11 сентября.

    Для введения таких изменений правительство города планирует предложить изменения в Градостроительный кодекс РФ. Как указано в пояснительной записке, Смольный хочет пойти по пути Москвы — оба являются городами федерального значения.

    Проведением таких экспертиз на федеральном уровне занимается подведомственное Минстрою ФАУ «Главгосэкспертиза России». В случае, если инициатива получит одобрение, полномочия, вероятно, будут переданы СПб ГАУ «Центр государственной экспертизы».

    Как отмечается, в случае, если речь идет о проектах в историческом центре города, часто в зону работ попадают памятники, в том числе, когда проводятся и работы на инженерных сетях, причем в границы территории могут попадать памятники различного уровня принадлежности. Необходимость проходить экспертизу в федеральном учреждении «не добавляет оперативности реализации проектов». «Учитывая высокую степень износа инженерных коммуникаций в Санкт-Петербурге, их замена является одним из приоритетных для городского хозяйства направлений деятельности», — говорится в пояснительной записке.

    Нередки случаи, когда здания-памятники разного уровня принадлежности объединены общими коммуникациями, брандмауэрными стенами или фундаментом. «В условиях градостроительной политики Санкт-Петербурга уникальные объекты, планируемые к строительству в Санкт-Петербурге, в некоторых случаях по сути таковыми не являются, а могут быть отнесены к уникальным исключительно по формальному признаку», — говорится в тексте записки.

    Чиновники полагают, что передача полномочий на городской уровень сократит сроки реализации приоритетных проектов.

    Также авторы апеллируют к сохранению в финансовом обороте города сотен миллионов рублей, которые в настоящее время «уходят» на оплату услуг «Главгосэкспертизы». В 2022 году, например, учреждение провело 116 экспертиз по петербургским объектам.

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