Смольный хочет забрать у Москвы экспертизу по строительству метро и других уникальных объектов

Смольный хочет забрать на городской уровень проведение госэкспертизы проектной документации по строительству, реконструкции, а также результатов инженерных изысканий уникальных объектов, в частности, метро и памятников федерального значения. Это следует из подготовленного властями города проекта федеральной инициативы, с которым «Фонтанка» ознакомилась 11 сентября.
Для введения таких изменений правительство города планирует предложить изменения в Градостроительный кодекс РФ. Как указано в пояснительной записке, Смольный хочет пойти по пути Москвы — оба являются городами федерального значения.
Проведением таких экспертиз на федеральном уровне занимается подведомственное Минстрою ФАУ «Главгосэкспертиза России». В случае, если инициатива получит одобрение, полномочия, вероятно, будут переданы СПб ГАУ «Центр государственной экспертизы».
Как отмечается, в случае, если речь идет о проектах в историческом центре города, часто в зону работ попадают памятники, в том числе, когда проводятся и работы на инженерных сетях, причем в границы территории могут попадать памятники различного уровня принадлежности. Необходимость проходить экспертизу в федеральном учреждении «не добавляет оперативности реализации проектов». «Учитывая высокую степень износа инженерных коммуникаций в Санкт-Петербурге, их замена является одним из приоритетных для городского хозяйства направлений деятельности», — говорится в пояснительной записке.
Нередки случаи, когда здания-памятники разного уровня принадлежности объединены общими коммуникациями, брандмауэрными стенами или фундаментом. «В условиях градостроительной политики Санкт-Петербурга уникальные объекты, планируемые к строительству в Санкт-Петербурге, в некоторых случаях по сути таковыми не являются, а могут быть отнесены к уникальным исключительно по формальному признаку», — говорится в тексте записки.
Чиновники полагают, что передача полномочий на городской уровень сократит сроки реализации приоритетных проектов.
Также авторы апеллируют к сохранению в финансовом обороте города сотен миллионов рублей, которые в настоящее время «уходят» на оплату услуг «Главгосэкспертизы». В 2022 году, например, учреждение провело 116 экспертиз по петербургским объектам.