Смольный хочет забрать у Москвы экспертизу по строительству метро и других уникальных объектов

Смольный хочет забрать на городской уровень проведение госэкспертизы проектной документации по строительству, реконструкции, а также результатов инженерных изысканий уникальных объектов, в частности, метро и памятников федерального значения. Это следует из подготовленного властями города проекта федеральной инициативы, с которым «Фонтанка» ознакомилась 11 сентября.



Для введения таких изменений правительство города планирует предложить изменения в Градостроительный кодекс РФ. Как указано в пояснительной записке, Смольный хочет пойти по пути Москвы — оба являются городами федерального значения.