К середине недели в Петербурге ждут дожди и похолодание

В первой половине текущей недели заметных изменений погоды в Петербурге синоптики не обещают — ее все еще определяет антициклон, сохраняющий в регионе тепло. Однако во второй половине уже придет похолодание.
Вечером в среду, 13 сентября, к Ленинградской области приблизится холодный атмосферный фронт, рассказал в своем телеграм-канале главный синоптик Петербурга Александр Колесов. В ночь на 14 сентября холодный фронт будет проходить через Петербург и область. Он принесет дожди, а следом придет похолодание. И хоть осадков в дальнейшем ожидается немного, температура воздуха опустится заметно ниже +20 градусов, тогда как в первой половине недели все еще будет выше этой отметки.
В понедельник, 11 сентября, максимальная температура в Петербурге, по данным синоптика, составит +24 градуса. Следующие два дня будут еще теплее — до +25 градусов. Вполне вероятно, что температура воздуха приблизится к экстремумам для 12 и 13 сентября. Для 12 сентября он составляет +25,5 градуса, рекорд был зафиксирован в 2012 году. Для 13 сентября экстремум пониже — в 1998 году было зафиксировано +23,7 градуса. Удастся ли его преодолеть, будет зависеть от облачности и скорости продвижения холодного фронта.
Ранее синоптики прогнозировали в европейской части России три бабьих лета в этом году. Переход к метеорологической осени ожидают очень плавным.