К середине недели в Петербурге ждут дожди и похолодание

В первой половине текущей недели заметных изменений погоды в Петербурге синоптики не обещают — ее все еще определяет антициклон, сохраняющий в регионе тепло. Однако во второй половине уже придет похолодание.



Вечером в среду, 13 сентября, к Ленинградской области приблизится холодный атмосферный фронт, рассказал в своем телеграм-канале главный синоптик Петербурга Александр Колесов. В ночь на 14 сентября холодный фронт будет проходить через Петербург и область. Он принесет дожди, а следом придет похолодание. И хоть осадков в дальнейшем ожидается немного, температура воздуха опустится заметно ниже +20 градусов, тогда как в первой половине недели все еще будет выше этой отметки.