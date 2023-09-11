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    Спасатели достали из Невы молодого мужчину, которого до этого снимали с Литейного моста

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    Молодой мужчина возрастом около 30 лет был госпитализирован накануне вечером с переохлаждением в одно из медицинских учреждений Петербурга. Экстремал, несмотря на завершение сезона, решил поплавать, но спасатели не дали ему далеко уплыть. Об этом «Фонтанке» стало известно 11 сентября.

    Накануне вечером в экстренные службы поступило несколько сообщений о странном мужчине, которого прохожие снимают с ограды Литейного моста. Однако прыгун оказался настырным и все-таки добился своего. К счастью, сотрудники поисково-спасательной службы на катере быстро выловили несчастного и доставили его на берег, где передали врачам скорой помощи.

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