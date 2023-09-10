Блинкен: если Россия проявит интерес к дипломатии, украинцы первыми вступят в переговоры

В случае, если со стороны руководства России будет проявлен интерес к дипломатии, Украина будет первой из сторон, которая вступит в переговоры. Такое мнение в интервью телеканалу АВС высказал 10 сентября Госсекретарь США Энтони Блинкен, сообщает ТАСС.



«Пока мы не видели никаких признаков интереса к дипломатии со стороны президента РФ Владимира Путина. Если же он проявит такой интерес, то, я думаю, украинцы будут первыми, кто вступит в переговоры, и мы будем сразу за ними», — цитирует агентство госсекретаря США.

