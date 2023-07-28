    Сейчас

    +14˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +14˚C

    Пасмурно, Дождь

    Ощущается как 12

    3 м/с, с-з

    750мм

    85%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd90.02eur100.22

    Путин: Украина и НАТО отказываются от переговоров с Россией

    2790
    107 комментариев

    Все противоречия должны решаться в ходе переговоров, но Украина и НАТО с США отказываются от переговоров с Россией. Об этом в пятницу, 28 июля, заявил президент РФ Владимир Путин на саммите Россия — Африка в Петербурге.

    «В основе конфликта лежит создание угроз безопасности России со стороны США и НАТО, а они отказываются от переговоров по вопросам обеспечения равной безопасности для всех, включая Россию», — сказал глава государства (цитата по РБК).

    Как напомнил Путин, Украина отказалась от переговоров, а украинский президент Владимир Зеленский «принял соответствующий декрет по этому поводу».

    Россия не может навязывать переговоры, добавил российский лидер.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    Владимир ПутинПереговорыУкраинаНАТО
    ЛАЙК0
    СМЕХ38
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ3
    ПЕЧАЛЬ3

    Комментарии 108

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    107
    close