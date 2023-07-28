Путин: Украина и НАТО отказываются от переговоров с Россией

Все противоречия должны решаться в ходе переговоров, но Украина и НАТО с США отказываются от переговоров с Россией. Об этом в пятницу, 28 июля, заявил президент РФ Владимир Путин на саммите Россия — Африка в Петербурге.



«В основе конфликта лежит создание угроз безопасности России со стороны США и НАТО, а они отказываются от переговоров по вопросам обеспечения равной безопасности для всех, включая Россию», — сказал глава государства (цитата по РБК).

Как напомнил Путин, Украина отказалась от переговоров, а украинский президент Владимир Зеленский «принял соответствующий декрет по этому поводу».

